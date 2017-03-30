В Мариуполе взорвали джип, погиб полковник СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

31.03.2017 (12:22)

В центре Мариуполя взорвали авто с полковником СБУ

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Сегодня в центральной части Мариуполя в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш."Сегодня, около 8.30 утра, в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш", – сообщает пресс-служба ведомства.У погибшего Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке – два года."СБУ сделает все, чтоб найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", – сказал глава СБУ Василий Грицак.Служба безопасности Украины выражает семье и близким Александра глубокие соболезнования."Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", – отметил Василий Грицак.На кадрах запечатлен процесс тушения взорванного джипа. В комментарии к записи сообщается, что взрыв был достаточно мощный, в окнах домов выпали стекла.Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге уточнил, что по факту взрыва было открыто дело по статье терроризм. По его словам, погибший был одним из руководителей контрразведки СБУ в Донецкой области.Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что теракт могла устроить ДРГ так называемой "ДНР". И добавил, что на территории Мариуполя и всей Донецкой области усиливается режим несения службы полицейскими подразделениями.