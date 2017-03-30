В Мариуполе взорвали джип, погиб полковник СБУ (ВИДЕО, ФОТО)

|В центре Мариуполя взорвали авто с полковником СБУ
Сегодня в центральной части Мариуполя в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.
"Сегодня, около 8.30 утра, в жилом квартале Мариуполя взорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш", – сообщает пресс-служба ведомства.
У погибшего Александра Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке – два года.
"СБУ сделает все, чтоб найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", – сказал глава СБУ Василий Грицак.
Служба безопасности Украины выражает семье и близким Александра глубокие соболезнования.
"Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде", – отметил Василий Грицак.
На кадрах запечатлен процесс тушения взорванного джипа. В комментарии к записи сообщается, что взрыв был достаточно мощный, в окнах домов выпали стекла.
Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге уточнил, что по факту взрыва было открыто дело по статье терроризм. По его словам, погибший был одним из руководителей контрразведки СБУ в Донецкой области.
Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что теракт могла устроить ДРГ так называемой "ДНР". И добавил, что на территории Мариуполя и всей Донецкой области усиливается режим несения службы полицейскими подразделениями.
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Комментарии
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Москву уже объявили заказчиком ??? Или на худой конец в исполнителей -агентов Кремля?