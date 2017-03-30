25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ! ВОКАЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ «ПИККАРДИЙСКАЯ ТЕРЦИЯ» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ!

31.03.2017 (12:46)

28 апреля «Пиккардийская Терция» в Ужгороде!

28 апреля 2017 - большой сольный концерт акапельной группы на главной сцене Ужгорода - в облмуздрамтеатре им.братьев Шерегиев.

«Пиккардийская Терция» - уникальный коллектив для украинской музыкальной культуры. За четверть века стремительной песенной карьеры эта мужская группа по праву завоевала звание «музыкальной легенды Украины», а его участники стали признанными «метрами акапельного пения». С 1992-го, года своего основания, «Терция» выпустила четырнадцать разножанровых альбомов и сборников. А к своему 25-летию «пиккардийцы» (состав формации: Владимир Якимец, Ярослав Нудык, Богдан Богач, Андрей Капрал, Андрей Шавала и Роман Турянин) готовят к выходу новый, пятнадцатый по счету, студийный альбом, который будет называться «Лети. .. ».

«На концерте 28 апреля 2017 г. в облмуздрамтеатре мы будем рассказывать нашу историю. Но это будет не история «Терции», а история украинской музыки, на которой мы росли и которая повлияла на нас как на музыкантов. Поэтому это будет не просто празднование 25-летия «Пиккардийской терции», а вечер, посвященный нашей любимой музыке », - рассказывает художественный руководитель коллектива Владимир Якимец.

Так в юбилейном концерте мужского секстета звучат песни Владимира Ивасюка, Николая Мозгового, Богдана Весоловского, Игоря Билозира, Виктора Морозова, Александра Шевченко, Андрея Панчишина, Андрея Кузьменко («Скрябин»), Сергея Кузьминского («Братья Гадюкины») и других авторов, оставили свой след в истории украинской музыки.

В репертуаре «Пиккардийской терции» - более 300 песен в самых музыкальных стилях: поп, рок, классика, фолк, джаз, кантри, духовная музыка, рок-н-ролл, блюз ... На 95 процентов это - украиноязычный репертуар. Хотя в целом в песенном активе секстета есть песни на 12-ти (!) Языках. Не менее впечатляет и география выступлений формации: Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, Канада, США, Великобритания, Бельгия, Швейцария и даже Сингапур. В 2008 году вокальная формация удостоилась престижной культурно-художественной награды - Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра с 11 до 18 часов ежедневно (кроме субботы) либо на сайте concert.ua.

Тел. для заказов и справок: 0990291771