Трое закарпатцев держали иностранца в авто и вымогали денег (ФОТО, ВИДЕО)

31.03.2017 (13:02)

В Ужгороде полиция мужчин, которые требовали у иностранца деньги

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Вчера, 30 марта, вечером в полицию обратился гражданин иностранного государства и сообщил, что трое неизвестных лиц у его знакомого, также иностранца требуют денежные средства. Заявитель стал свидетелем того, как неизвестные лица подсели в автомобиль к его товарищу и заставили ехать в неизвестном направлении.Работники областного управления уголовного розыска Закарпатской полиции установили место нахождения автомобиля потерпевшего, догнали, заблокировали выезды и задержали вымогателей. Их было трое – все местные, работники частной охранной фирмы. Выяснилось, что мужчины несколько часов, угрожая физической расправой, не выпускали иностранца с его авто и требовали 50 тысяч долларов.У преступников сотрудники полиции изъяли ножи, перчатки, маски и пластиковые хомуты, которые они, вероятно, имели намерение применить к потерпевшему.По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство. Всех участников преступной группы помещены в изолятор временного содержания. Сегодня следователь обратится в суд с ходатайством об избрании преступникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает ГУНП в Закарпатской области.