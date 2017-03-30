В Закарпатье на границе задержали грабителя, который разыскивался в Германии

31.03.2017 (14:44)

Закарпатские пограничники задержали румына, который разыскивался Интерполом

Вчера в пункте пропуска «Дьяково» пограничники Мукачевского отряда остановили 30-летнего гражданина Румынии, который находился в розыске. Во время проверки документов сработала соответствующая база данных Интерпола.

В ходе установления обстоятельств стало известно, что мужчина разыскивается правоохранительными органами Германии за грабеж. Задержанного передали представителям Нацполиции.

Государственная пограничная служба Украины реализует системные мероприятия по надежной охране государственной границы. В частности, для выявления лиц и транспортных средств, находящихся в международном розыске в пунктах пропуска используется соответствующая база данных Интерпола.

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