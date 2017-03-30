В Ужгороде началась Пасхальная этно-ярмарка (ФОТО)

31.03.2017 (15:12)

Пасхальная этно-ярмарка в Ужгороде

Сегодня, 31-го марта, в областном центре Закарпатья на Театральной площади открылась Пасхальная этно-ярмарка, которая продлится с 31-го марта по 2 апреля.

На ярмарке можно приобрести всю атрибутику для пасхальных праздников, корзины, писанки, салфетки, тематические игрушки. А также много других интересных и оригинальных вещей хендмейда: сумки, мыло ручной работы, расписные бутылки, галстуки-бабочки и многое другое.

Мероприятие организовано по инициативе Движения поддержки Закарпатских военных, цель мероприятия на собранные средства улучшить условия для досуга в воинской части для 15 ОГПБ 128-бригады.

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Напомним, в начале марта В Ужгороде проходила 3-дневная хендмейд-ярмарка (ФОТО)



