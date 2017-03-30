У закарпатского табачного монополиста изъяли около 6 тыс ящиков сигарет (ФОТО)

31.03.2017 (15:55)

Обыски на фирме Тедис в Мукачево

Следственные действия на фирме Тедис (бывшая Мегаполис) в Мукачево, как и в других городах Украины, включительно с Киевом, проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева.

Как стало известно в закарпатском офисе компании, которая имеет русские корни и подозревается в выводе 2,5 млрд гривен в Россию, частью из них было профинансировано деятельность террористических организаций "ДНР/ЛНР", сейчас следственные действия практически завершены.

Обыски проводила военная прокуратура (Ужгородский гарнизон) и сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции. В итоге следственных действий изъято из склада Тедис в Мукачево около 6 тысяч ящиков сигарет различных марок.

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