Вопрос двойного гражданства для венгров Закарпатья вскоре решится, - Виктор Орбан

31.03.2017 (18:13)

Виктор Орбан встретился с Ласло Брензовичем

31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с Ласло Брензовичем, председателем Закарпатского венгерского культурного общества (KMKSZ), заявил, что в ближайшее время вопрос двойного гражданства для венгров в Украине будет решен.

Об этом сообщил глава пресс-службы премьер-министра Берталан Гаваши.

Встреча проходила в офисе партии "Фидес" в Будапеште. Виктор Орбан также проинформировал главу KMKSZ об обсуждении вопроса двойного громдянства с президентом Украины во время встречи на Мальте. А именно о том, что украинское правительство намерено урегулировать этот вопрос в контексте двусторонних переговоров и соглашений.

— Мы открыты для этого, при условии, что со стороны Украины будет обеспечено правовое основание для такого соглашения, — цитирует слова Орбана пресс-служба.

В свою очередь Ласло Брензович поблагодарил Виктору Орбану и венгерскому правительству за помощь, которая поступает для общины венгров Закарпатья.

Премьер-министр Венгрии отметил, что помощь не прекратится и даже будет расти.

Вместе с тем, в сообщении пресс-службы Президента Украины нет ни слова о договоренности насчет двойного гражданства.

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Украина будет вынуждена разрешить двойное гражданство для закарпатцев



