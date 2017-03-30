Украину могут исключить из Евровидения из-за Самойловой

|ЕВС предложил транслировать выступление Самойловой из России
Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил угрозу лишения Украины права участия в песенном конкурсе Евровидение в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд конкурсантке от государства-агрессора России Юлии Самойловой, которая нарушила украинское законодательство при посещении временно аннексированного Крыма.
Соответствующее письмо главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Владимиру Гройсману опубликовано на сайте Oikotimes, посвященном Евровидению; его подлинность подтвердили в комментарии Deutsche Welle.
В письме, датированном 23 марта 2017 года, Дельтенре предупредила главу правительства, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если официальный Киев не позволит Самойловой въехать в страну. Кроме того, она проинформировала Гройсмана о том, что некоторые участники Евровидения якобы возмущены решением Украины и "рассматривают возможность" бойкота конкурса.
Из-за решения СБУ о запрете въезда для российской певицы Юлии Самойловой другие страны могут отказаться от участия в Евровидении-2017.
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Украина готова принять на Евровидении представителя от России
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Комментарии
Рейтинг: 1
Так к сведению, на этот момент 9 стран - Греция, Кипр, Молдова, Израиль, Армения, Финляндия, Сербия, Черногория и как не странно Эстония!!! Уже уведомили руководство (EBU) о том, что намерены бойкотировать конкурс в Киеве в случае отказа въезда конкурсантки из России, если честно то я был бы очень рад, если Юлию так и не пустили бы... Только в целях её же безопасности!!! Ехать в столицу Хохлогабона по меньшей мере опасно!
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Меньше смотри путатв!!!