Украину могут исключить из Евровидения из-за Самойловой

31.03.2017 (18:20)

ЕВС предложил транслировать выступление Самойловой из России

Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил угрозу лишения Украины права участия в песенном конкурсе Евровидение в том случае, если страна не откажется от решения запретить въезд конкурсантке от государства-агрессора России Юлии Самойловой, которая нарушила украинское законодательство при посещении временно аннексированного Крыма.

Соответствующее письмо главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Владимиру Гройсману опубликовано на сайте Oikotimes, посвященном Евровидению; его подлинность подтвердили в комментарии Deutsche Welle.

В письме, датированном 23 марта 2017 года, Дельтенре предупредила главу правительства, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если официальный Киев не позволит Самойловой въехать в страну. Кроме того, она проинформировала Гройсмана о том, что некоторые участники Евровидения якобы возмущены решением Украины и "рассматривают возможность" бойкота конкурса.

Из-за решения СБУ о запрете въезда для российской певицы Юлии Самойловой другие страны могут отказаться от участия в Евровидении-2017.

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