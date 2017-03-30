Двери Ужгорода хранят в себе историю города (ФОТО)

31.03.2017 (19:03)

Двери Ужгорода могут открывать историю

Своим скрипом двери ведают захватывающие и пестрые рассказы о жителях города.

Некоторые двери в Ужгороде пережили королей, герцогов, цыганских баронов, крупных политиков и даже святых. Потрепанные, облупленные, потрескавшиеся – как человеческое лицо, которое видело историю многих поколений. Своим скрипом двери ведают захватывающие и пестрые рассказы о жителях города. Некоторые двери существовали даже в разных государствах. На многих отчеканена дата создания, некоторым более 100 лет.

Старые двери еще можно увидеть на ул. Духновича, Берчени, Другетов, начала Собранецкой, Жупанатской, Театральной площади, но это уже скорее артефакты.

Двери Унгвара, как и исторические фасады, – это уникальная "одежда", которая свидетельствует о культуре и традициях горожан. Иногда помпезные, местами скромные, но такие уникальные, они все больше сменяются на современные бронированные или пластиковые. За такими дверьми людям живется безопаснее, словно в сейфе или в банке.

Местная власть вроде бы и занимается сохранением исторических и архитектурных памятников, но, как часто случается, лишь теоретически. Тем не менее, одним из решений исполкома Ужгородского горсовета, с целью сохранения историко-архитектурного наследия города, было запрещено юридическим и физическим лицам возводить пристройки для устройства наружных входов с уличных фасадов домов чехословацкой застройки 20-30 годов ХХ века, входящие в архитектурный ансамбль "Малый и Большой Галагов" и центральной исторической части города.

Также с управлением градостроительства и архитектуры, департаментом городского хозяйства и отделом охраны культурного наследия Ужгородского городского совета нужно согласовывать изменения фасадов исторических домов – замену окон, дверей, остекление балконов, лоджий, замену кровель крыш, других элементов фасадов. Для этого необходимо разработать паспорт отделки фасада.

Но часто неравнодушным ужгородцам приходится буквально бить тревогу из-за экономии и безвкусиці хозяев, которые не стесняются нарушать закон.

Двери Ужгорода могут открывать историю, могут закрыться, или, еще хуже - исчезнуть. Пока что, ни то, ни другое, похоже, не ко времени.

Олеся Чейпеш

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