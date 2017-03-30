Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 1 апреля 2017 г.

01.04.2017 (08:09)

На небе в этот день в Ужгороде не будет ни облачка. Без осадков

В Закарпатской области: малооблачная сухая погода. Ночью и утром преимущественно в горных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-3 °. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° тепла, днем 17-22 ° тепла, в горах местами ночью 0-3 ° мороза, днем 8-13 ° тепла.

В Ужгороде малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 20-22 ° тепла.

Восход 07:05 Закат 20:03

Температура за последние 130 лет 1 апреля:

МАКС: 21.3° (1994)

МИН: -3.9° (1955)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи.

В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.