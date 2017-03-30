Стинг исполнит гимн Украины перед боем Кличко

|Стинг споет гимн Украины перед боем Кличко - Джошуа
Стинга начал разучивать слова гимна Украины. Знаменитый британский музыкант 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне исполнит "Ще не вмерла Україна" перед началом боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко.
Напомним, Стинг является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Последний раз он посетил бой Владимира с французом Мормеком в марте 2012 года. За боксерской карьерой украинцев Стинг следит уже более 15 лет, став фаном братьев после поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом в 2003 году, который был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.
Узнав о бое в Лондоне, Стинг сам выступил с подобной инициативой. В дуэте со Стингом может выступить супруга Виталия Наталья Кличко. Несколько лет назад Наталья начала свою сольную карьеру певицы и неоднократно выходила на сцену перед боями Виталия и Владимира. Наталья поможет Стингу в разучивании текста гимна.
Напомним, что перед боями Владимира Кличко гимн Украины исполняли наши победительницы Евровидения Руслана (в марте 2007 года в немецком Мангейме, когда Владимир встречался с американцем Рэем Остиным) и Джамала (в октябре 2013 года в Москве перед боем с Александром Поветкиным).
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В Ужгороде патрульные полицейские в "вышиванках" торжественно исполнили гимн Украины (ВИДЕО)
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Комментарии
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Уникальность гимна незалежной не только в том, что в Норвегии его используют как траурный марш, но и в том, что энергетика сей мелодии способна изгонять грызунов, избавлять поля от саранчи похлеще дуста! также может использоваться как глистогонное или рвотное средство, правда есть очень серьезный побочный эффект, катастрофически снижается интеллект проявляется инстинкт стада. рефлекторные судороги задних конечностей(прыжки на месте) и выкидывание передних конечностей в нацистском приветствии!
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Есть одна проблема она притягивает кацапоботов, целыми стадами и отарами...