Стинг исполнит гимн Украины перед боем Кличко

01.04.2017 (09:29)

Стинг споет гимн Украины перед боем Кличко - Джошуа

Стинга начал разучивать слова гимна Украины. Знаменитый британский музыкант 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне исполнит "Ще не вмерла Україна" перед началом боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко.

Напомним, Стинг является почетным членом официального фан-клуба братьев Кличко. Последний раз он посетил бой Владимира с французом Мормеком в марте 2012 года. За боксерской карьерой украинцев Стинг следит уже более 15 лет, став фаном братьев после поединка Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом в 2003 году, который был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе.

Узнав о бое в Лондоне, Стинг сам выступил с подобной инициативой. В дуэте со Стингом может выступить супруга Виталия Наталья Кличко. Несколько лет назад Наталья начала свою сольную карьеру певицы и неоднократно выходила на сцену перед боями Виталия и Владимира. Наталья поможет Стингу в разучивании текста гимна.

Напомним, что перед боями Владимира Кличко гимн Украины исполняли наши победительницы Евровидения Руслана (в марте 2007 года в немецком Мангейме, когда Владимир встречался с американцем Рэем Остиным) и Джамала (в октябре 2013 года в Москве перед боем с Александром Поветкиным).

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