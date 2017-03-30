ДТП на Закарпатье: Водитель упал в алкогольную кому

|На Закарпатье пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся
Вчера, 31 марта, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в сел.Синевир Межгорского района. На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что на 42-летнего пострадавшего совершил наезд неизвестный, который скрылся с места происшествия.
По словам потерпевшего правонарушитель выехал на встречную полосу дороги и наехал на него. В результате столкновения парень получил значительные повреждения и был доставлен в медучреждение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и раны лица.
По горячим следам полицейские разыскали правонарушителя и автомобиль. Транспортное средство помещено на спецплощадку, а водителя в больницу, ведь он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, и после содеянного он упал в алкогольную кому.
По данному факту следователи Межгорского отделение полиции начали уголовное производство и проводят досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства происшествия, в том числе и степень опьянения водителя.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Пьяная мукачевка совершила ДТП, есть пострадавшие (ФОТО)
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