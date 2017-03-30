Москаль вывел работников ОГА на генеральную уборку под музыку (ФОТО, ВИДЕО)

01.04.2017 (12:12)

Работники Закарпатской ОГА на субботнике

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Сегодня в субботу, 1 апреля, работники Закарпатской облгосадминистрации под руководством председателя Геннадия Москаля вышли на общеобластной субботник. Объектом для уборки в соответствии с распределением стал сквер позади ОГА.Как рассказывает руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры Эдуард Маляр на выполнение распоряжения председателя ОГА такие субботники сегодня проходят в разных уголках Закарпатья:"Мы живем в западной части Украины, где традиционно природа просыпается быстрее других регионов. Именно поэтому, санитарный день, или как его в народе называют "субботник", в соответствии с распоряжением председателя ОГА определен на 1 апреля. Это не единовременное событие. В течение всего года в крае будет проводиться акция "Сделаем Закарпатье чистым", в соответствии с которой каждую пятницу определено санитарным днем, поэтому уборка будет проводиться на территории области регулярно. Предусмотрено и систему контроля за выполнением этого распоряжения председателя".Уборка происходит под музыкальное сопровождение, а в конце работников ждет еще и бограч.