Школьники из Авдеевки приедут отдыхать в Закарпатье (ФОТО)

01.04.2017 (14:52)

Вячеслав Аброськин провел встречу с Геннадием Москалем

Начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин рассказал в своём Facebook о плодотворной встрече с губернатором Закарпатья Геннадием Москалём.

"Имел встречу с хорошим человеком - председателем Закарпатской облгосадминистрации Геннадием Москалём. По приглашению Геннадия Геннадиевича вскоре на отдых в гостеприимное Закарпатье поедут наши дети войны из прифронтовых населенных пунктов Авдеевки, Марьинки, Чермалика и Гранитного, а также дети переселенцев-полицейских Донетчины", - пишет Аброськин.

"Продолжаем объединить Восток и Запад нашей страны. Когда в октябре 2015 года при нашей с Сергей Князев инициативы дети Чермалика, Гранитного, Марьинки и Красногоровки посетили Закарпатье, воодушевленные духом патриотизма они основали "Лигу будущих полицейских", которая стала масштабным движением на Донбассе. Общение наших детей с их подростками крайне необходимо, ибо так они объединяют нашу страну. Жду новых их идей, которые также поможем воплотить в жизнь", - напомнил глава Нацполиции Донетчины.

"Спасибо Геннадию Геннадиевичу за поддержку и помощь детям войны!", - подытожил Вячеслав Аброськин.

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