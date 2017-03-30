Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 2 апреля

02.04.2017 (07:38)

На небе в этот день в Ужгороде не будет ни облачка. Без осадков

В Закарпатской области малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 18-23 °, в горах местами 10-15 ° тепла.

В Ужгороде малооблачная сухая погода. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 21-23 ° тепла.

Восход 07:03 Закат 20:04

Температура за последние 130 лет 2 апреля:

МАКС: 23.6° (1997)

МИН: -3.1° (2005)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23-31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.