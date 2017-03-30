В прошлом году на Закарпатье выдали 77 тысяч венгерских виз

02.04.2017 (09:54)

В прошлом году украинцам выдали 118 тысяч виз

Если суммировать деятельность дипломатических учреждений в нашем государстве, то в целом в прошлом году украинцам выдали 118 тысяч виз.

Из них 40 715 – в Киеве, 29 584 – Берегове и 47 785 – Ужгороде. В столице отказали в получении последних 1 148, в Берегово – 602, а в областном центре – 430 лицам. В сравнении с другими консульскими учреждениями венгерские оказались самым гуманным, ведь количество отказов составляет лишь чуть более 2-х процентов.

Например, консульские учреждения Чехии и Польше вернули документы на получение шенгенских виз более, чем 7 процентам граждан,- передает венгерский портал KarpatHir.

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Чехия увеличит выдачу чешских виз в консульствах Львова и Киева



