Миллионы Яценюка: Экс-премьер подал е-декларацию

02.04.2017 (11:41)

Яценюк подал е-декларацию

Глава партии "Народный фронт", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк подал электронную декларацию за 2016 год, в которой задекларировал более 1 млн долл., 4 млн грн в банках, 475 тыс. долл., 300 тыс. грн наличных средств, коллекции картин, монет, книг и права на торговую марку "Арсений".

Согласно е-декларации, Яценюк владеет земельным участком в Новых Петровцах (Киевская область) площадью 3 тыс. 031 кв. м, жилым домом там же площадью 343,5 кв. м, двумя квартирами в Киеве площадью: 83,35 кв. м, 224,9 кв. м, третью квартиры в Черновцах общей площадью 104,9 кв. м, садовым (дачным) домом площадью 114,5 кв. м в Новых Петровцах, машиноместом в Киеве площадью 13,4 кв. м.

Жена экс-премьера Терезия Яценюк задекларировала бесплатное пользование квартирой своей матери в Киеве площадью 185,2 кв. м и пользование по ссуде от матери главы "Народного фронта" Марии Яценюк нежилым помещением в Киеве площадью 172,5 кв. м.

Яценюк задекларировал ценное движимое имущество: охотничье ружье Blazer, коллекцию из 10 картин украинских и иностранных художников, коллекцию украинских и иностранных монет с не банковских и банковских металлов, часы Breguet, библиотеку старинных и современных книг украинского и иностранного издания разных авторов, антикварные часы каминные с подсвечниками (2 комплекта).

Его жена задекларировала комплект женских украшений из 5 предметов, часы Winston.

Экс премьер имеет автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска (за 610 тыс. грн), аренду автомобиля Toyota Sequoia 2010 года выпуска, а его жена Range Rover Sport 2012 года выпуска (за 828 тыс. 229 грн).

Яценюк имеет 100 военных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. 192 грн, долю в 6,045% в "Черновицком заводе железобетонных изделий и конструкций".

Также у него есть авторские права на книгу "Банковская тайна времен Оранжевой революции" и ряд торговых марок и коммерческих названий: Союз демократических сил, СДС, Союз демократичних сил, Фронт змін, ФЗ, ФП, Арсеній, Арсеній Яценюк, Блок Арсения Яценюка, Новий курс, Новый курс, Зміни майбутнє, Зміни своє майбутнє.

На должности премьера в 2016 году Яценюк получил заработную плату в сумме 117 тыс. 598 грн, также он получил проценты в "Ощадбанке" в сумме 5 тыс. 201 грн, "Райффайзен Банк Авале" - 37 тыс. 252 грн, "Фортуна-Банке" - 1 млн 463 тыс. 832 грн, доход от сдачи имущества в аренду в сумме 600 тыс. грн.

Терезия Яценюк задекларировала доход от предпринимательской деятельности в сумме 1 млн 076 тыс. 210 грн., проценты в "Международном инвестиционном банке" - 320 тыс. 547 грн

Экс-премьер имеет на депозите в "Ощадбанке" 500 тыс. долл. в "Райффайзен Банк Авале" - 64 тыс. долл. 703, "Банке Форум" - 3 млн 578 тыс. 885 грн, "Фортуна-Банке" - 486 тыс. 909 долл., 590 тыс. 147 грн. Кроме того, 475 тыс. долл, 300 тыс. грн задекларированы наличными.

Терезия Яценюк имеет на депозите в "Международном инвестиционном банке" - 141 тыс. 420 долл. и 15 грн, "Фортуна-Банке" - 10 тыс. 951 грн, а также 130 тыс. грн и 180 тыс. евро наличными.

Яценюк также задекларировал предварительный договор (опцион) на покупку корпоративных прав с Ларисой Княжицкой (женой народного депутата от "Народного Фронта" Николая Княжицкого) на сумму 3 млн 788,7 тыс. грн.

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