ДТП на Закарпатье: Один человек погиб, другому ампутировали конечности

02.04.2017 (12:35)

ДТП на Закарпатье закончилась трагически

Вчера, 1 апреля, на Виноградовщине в Пийтерфолво произошло ДТП, в результате которого получили тяжелые травмы мотоциклист и его пассажир. Один юноша погиб, другому участнику автоаварии пришлось ампутировать ноги.

На мотоцикле ехали двое мужчин 29 - и 27-летнего возраста - с Пийтерфолво и Заболотье. ДТП произошло на окраине села Пийтерфолво на недавно отремонтированном отрезке автодороги Вилок - Дьяково. Еще одним участником ДТП стал водитель автомобиля “Skoda”, который совершал разворот на проезжей части.

Вертолет забирал с пункта пропуска “Тисобеч” пострадавшего в ДТП закарпатца на срочное оказание медицинской помощи в Дебрецен. Однако спасти жизнь сыну священника не удалось. Другого пострадавшего доставила скорая в больницу в Ниредьгазе. Сыну председателя сельского совета в с.Большая Паладь пришлось ампутировать ноги.

Водитель автомобиля “Skoda” не получил тяжелых травм. вышеприведенную информацию подтвердил сельский председатель Пийтерфолво Валентин Товт.

На видео, полученном Голосом Карпат, видно вертолет, который забирает с пункта пропуска “Тісобеч” пострадавшего от ДТП закарпатцев в венгерский город Дебрецен для оказания необходимой медицинской помощи. Другого юношу венгерская скорая доставила в больницу. Ниредьгаза.

На сайте полиции Закарпатья пока что нет официальной информации по ДТП.

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