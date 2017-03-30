Савченожить, Довыяцеваться, Авачить и Ляшара - Новые понятия (ВИДЕО)

02.04.2017 (12:59)

Комики предложили ввести в украинский язык несколько неологизмов

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Актеры студии "Квартал 95" в новом выпуске шоу "Вечерний квартал" высмеяли поведение некоторых украинских политиков. Видео номера опубликовано на YouTube-канале студии.Комики предложили ввести в украинский язык несколько неологизмов."Парасючить - вызывающе вести себя на светских мероприятиях; савченожить - ходить босым зимой, закаляться; выяцнуться - прыгнуть выше головы", - шутят артристы.Юмористы вспомнили и о министре внутренних дел Арсене Авакове. "Авачный - наградной. Производные: авачить – дарить, жаловать. Пример: мне вчера заавачили пулемет, теперь я могу легко парасючить".