На границе с Румынией задержали закарпатца в гидрокостюме

02.04.2017 (13:02)

Нарушителя в гидрокостюме задержали пограничники Закарпатья

Вчера во время патрулирования пограничный наряд отдела «Великий Бычков» Мукачевского отряда на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, задержал мужчину в мокром гидрокостюме.

Документов при себе задержанный не имел, также не смог объяснить цель своего пребывания вблизи границы. Со слов правонарушителя стало известно, что он является гражданином Украины и проживает в городе Рахов.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, украинца доставлено до пограничного подразделения. Правовую оценку действиям правонарушителя и вид взыскания будет определять суд.

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