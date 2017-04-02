Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 3 апреля

03.04.2017 (06:37)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дожди, грозы. Ветер северо-восток 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 2-7 ° тепла, днем 19-24 °, в горах местами 10-15 ° тепла.

В этот день в Ужгороде небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Ветер северо-восток 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 21-23 ° тепла.

Восход 07:01 Закат 20:06

Температура за последние 130 лет 3 апреля:

МАКС: 22.2° (1986)

МИН: -3.5° (2004)

Народный прогноз погоды: 3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского.

В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.