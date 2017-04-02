Чехия изменила процедуру получения виз для украинцев

03.04.2017 (08:28)

В Чехии ощущается острая нехватка рабочих рук

Гражданам Украины, желающим приехать на заработки в Чехию, больше не нужно записываться в критикуемой системе Visapoint. Министерство иностранных дел республики 20 марта исключило из нее долгосрочные рабочие визы (трудовые карты).

Ведомство пошло на этот шаг под давлением чешских промышленных компаний. В стране ощущается острая нехватка рабочих рук, а электронная система тормозит процесс выдачи виз украинцам, наем которых может решить эту проблему.

Еще недавно, чтобы подать документы на трудовую карту, заявитель должен был записаться на прием в чешское консульство в Киеве или во Львове через Visapoint. Однако сделать это было практически невозможно. Все свободные места занимали «посредники», которые затем продавали их попавшим в безвыходную ситуацию людям за крупные суммы, нередко за 800-1000 евро.

С 20 марта записаться на рабочую визу через Visapoint уже нельзя. Минпромторг Чехии придумал альтернативу в виде нескольких государственных проектов, крупнейший из которых называется «Режим Украина». Теперь процедура выглядит так: чешская фирма находит на Украине нужного работника, после чего отправляет заявку в одну из уполномоченных ведомством организаций (Торговая палата, Ассоциация малых и средних предприятий, Союз промышленников ЧР), которая помогает подготовить все необходимые документы и через МИД пересылает их в консульства в Киеве или во Львове. После этого консульские сотрудники назначают заявителю конкретную дату и время приема.

«У этих проектов есть несколько преимуществ. Каждое заявление нацелено на конкретного чешского работодателя. Они также позволяют обойти посредников и ускорить весь процесс», — заявила представитель министерства иностранных дел Ирена Валентова порталу iDNES.

Вместе с тем она признала, что оформление виз все равно длится слишком долго, на что продолжают жаловаться чешские компании. Рассмотрение заявлений сегодня занимает в среднем 109 дней.

У работодателей есть и другая претензия к проектам по трудоустройству украинцев: на 2017 год квота по ним составляет 10 200 человек, тогда как предприятиям сегодня не хватает около 160 тыс. работников. По итогам первого квартала квота была исчерпана почти на половину – визы получили 4 тыс. человек.

«Мы думали, что процесс пойдет быстрее, однако по-прежнему рассмотрение заявлений длится месяцами. Кроме того, десятитысячная квота будет исчерпана уже в середине года», — сказал вице-президент Союза промышленников ЧР Радек Шпицар.

Вместе с тем проблема Visapoint на Украине остается актуальной для всех остальных типов виз. В феврале МИД сообщил, что тестирует дополнение для системы — «бесконечную очередь», которая должна упростить запись на подачу заявлений.

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