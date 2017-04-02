Выборы в Сербии: Вучич заявил о намерении сохранить дружбу с РФ

|Александар Вучич уже объявил о своей победе
Премьер-министр Сербии Александар Вучич объявил себя победителем на президентских выборах. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В своей речи перед сторонниками он заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем.
Вучич выразил особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину, с которыми он встречался накануне выборов.
Согласно предварительным результатам, на президентских выборах в Сербии, по данным опроса на выходе с избирательных участков 40% пришедших избирателей, с 58% голосов лидирует действующий премьер-министр страны Александр Вучич.
Ближайший соперник Вучича, оппозиционный кандидат Саша Янкович, занимает второе место с 14%, об этом свидетельствуют данные, основанные на 40% голосов опрошенных на выходе с избирательных участков.
Данный результат подтвердил однозначное превосходство Вучича на выборах в стране, которая намерена вступить в Европейский союз, сохранив при этом связи со своим "православным собратом" Россией.
Роль президента Сербии больше церемониальная, однако ожидается, что Вучич сохранит реальную власть и контроль над правящей в Сербии Прогрессивной партией.
Сторонники Вучича называют его "холодной головой" и "твердой рукой", противники же упрекают в авторитаризме.
Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать эту должность более двух раз.
Инаугурация президента состоится в конце мая.
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