03.04.2017 (12:11)

На этой неделе в Ужгороде будут перебои с электроснабжением

По информации ПАО "Закарпатьеоблэнерго", на этой неделе в Ужгороде возможны перебои с электроснабжением в связи с проведением работ.

Сегодня, 3 апреля, с 9.00 до 17.00 на улицах Северной, Соловьиной, Янтарной, Крымской, Курортология (2-й ввод) проводят ревизию контактных соединений на трансформаторных подстанциях.

Завтра, 4 апреля, с 9.00 до 17.00 на пр.Свободы,30-44, Заньковецкой,2 ,кафе "Дюна", мебельный магазин (второе питание) будут монтировать линейные ячейки на трансформаторных подстанциях.

5 апреля, с 9.00 до 17.00 в среду, на улицах Снигурского, Штенберга, Ревая, Бабяка, 12,15, А.Хиры,9, кафе "Гармония" будут проводить переподключение кабельной линии.

В четверг, 6 апреля, с 9.00 до 17.00 - монтаж линейной ячейки в драмтеатре.

На улицах Серебристый и Лозовой с понедельника, 3 апреля, в пятницу, 7 апреля, ежедневно с 9.00 до 17.00 будут монтировать опоры. По такому же графику на улице Тычины продлится ремонт воздушной линии.