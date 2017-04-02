Все решится без Вас : Внимание всех должников по оплате жилищно-коммунальных услуг

03.04.2017 (12:28)

Режим наносит очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук украинский государственный и политический деятель., народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созыва, экс—министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, — Алексей Кучеренко:

23 марта 2017 г. в Верховной Раде как неотложный зарегистрирован президентский законопроект № 6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Интересно, кто из законодателей лично осилит эти противоречивые 785 страниц? Но я не про это сейчас.

Внимание всех ДОЛЖНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Законодательные инициативы ударят больно. Объясню. Одной из новаций проекта является введение системы АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АРЕСТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ (ст. 15 ГПК, ст. 7 ХПК, ст. 9-1 ЗУ «Об исполнительном производстве», ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»). Эдакая форма обеспечения долговых обязательств.

Что это значит?

Вы являетесь должником. У вас есть банковская карта. Любая, в том числе зарплатная или пенсионная.

Организация, предоставляющая Вам жилищно-коммунальные услуги – заявитель (взыскатель) обращается за взысканием вашей задолженности в суд.

ОДНОВРЕМЕННО с заявлением взыскатель просит НАЛОЖИТЬ АРЕСТ НА ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ.

Суд оперативно выносит соответствующее определение, после чего в течение нескольких минут НАКЛАДЫВАЕТСЯ АРЕСТ НА ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА.

Узнаете Вы об этом только тогда, когда будете использовать свою банковскую карточку при расчетах.

И пока Вы будете выяснять причину блокировки вашей банковской карточки, суд в порядке приказного производства ПО УПРОЩЁННОЙ ПРОЦЕДУРЕ, без уведомления заявителя и должника, ВЫНЕСЕТ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВЗЫСКАНИИ ВАШЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Все решится без Вас. Суд направит Вам копию судебного приказа по почте или на ваш электронный адрес.

В 15-дневный срок со дня получения этой копии Вы можете подать заявление в суд об отмене этого приказа. Но банковская карточка будет заблокирована до тех пор, ПОКА ВЫ НЕ РАССЧИТАЕТЕСЬ ПО СВОИМ ДОЛГАМ.

Заманчивая перспектива! Не так ли? Пора прощаться с карточками?

«Спасибо» автору. Посмотрим кто будет голосовать за эту процедуру. Ведь она невероятно своевременна и гуманна в обнищавшем государстве, где за последние три года,

цены на коммунальные услуги повысились на 400%.

на газ — на 590%,

на теплоснабжение — на 250%,

на воду — на 212%

на электроэнергию — на 140%.

А 95% граждан считают себя БЕДНЫМИ.

P.S.

УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВОК СУДЕБНОГО СБОРА.

Для споров имущественного характера судебный сбор возрастет со 110 % от суммы иска до 150% — за апелляционные жалобы, и со 120% от суммы иска до 200% — за кассационные жалобы.

Суды у нас не для бедных, — написал экс-министр.

Абонплаты за газ можно будет избежать юридическим путем