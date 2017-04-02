Москаль категорически выступил против сверхвысоких тарифов на газ для Закарпатья

03.04.2017 (13:33)

Сверхвысокая абонплата за газ для Закарпатья это полный абсурд, - Москаль

Тарифы на транспортировку и распределение газа, которые Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила для Закарпатской области, недопустимо высоки. Об этом заявляет председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

– Если регулятор решил разделить стоимость товарного газа и стоимость услуг по его транспортировке и распределению, то это его дело, – подчеркивает Г.Москаль. – Однако в таблице тарифов по транспортировке газа, которые для каждой области установлены отдельно, Закарпатье оказалось на первом месте. Для примера, в Тернополе ежемесячная абонплата для потребителей со счетчиками G-4 (которые обслуживают дома и квартиры с индивидуальным отоплением) составляет 58 гривен, в Киеве – 67 грн., в Днепре – 77 грн, а на Закарпатье – 204 грн.! Такой высокой цены нет ни в одном другом регионе Украины.

Одно из главных обоснований сверхвысокого тарифа – то, что в области постоянно уменьшается транспортировка газа, в результате чего «Закарпатгаз» недополучает доходы. И действительно, Закарпатье стабильно сокращает объемы потребления газа. Если в 2009г. мы потратили 690,1 млн. кубометров, то в 2016-м – 484,6 млн. кубометров газа. Происходит это за счет того, что Закарпатье первое в Украине отказалось от громоздкого и неэкономного централизованного отопления, за что нашу область всегда ставили в пример. Частный сектор, учреждения и организации за собственные или бюджетные средства перешли на индивидуальное отопление, которое потребляет намного меньше газа по сравнению с централизованным, а в результате мы должны платить самую большую в Украине абонплату. Потом, во многих населенных пунктах газопроводы прокладывались за счет самих местных жителей, то почему они должны платить такую высокую плату за доставку газа? Наконец, почему в тарифах не учтено географическое расположение области? Закарпатье – самый западный регион Украины, и если мы получаем реверсный газ из Словакии и Венгрии, плата за его транспортировку для нашей области должна быть наименьшей.

Сверхвысокая абонплата для Закарпатья – это полный абсурд, с которым мы не собираемся мириться. Я направил обращение к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и руководству НКРЕКП с просьбой пересмотреть тарифы и установить новые, экономически обоснованные. Закарпатская область дотационная на 76 процентов, у людей не хватает денег на самое необходимое, поэтому нынешние тарифы ничего другого, кроме социальных взрывов нам не дадут.

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