В Закарпатье на границе отлавливают лиц с двойным гражданством

03.04.2017 (13:58)

акарпатские пограничники обнаружили двух украинцев с паспортами другой страны

За минувшие сутки на Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы остановили двух граждан Украины. Пересечь границу они хотели по паспортами другой страны.

Так, пограничники Чопского отряда в пункте пропуска «Тиса» установили, что при въезде в Украину наша соотечественница пыталась воспользоваться паспортом гражданки Венгрии. Во время беседы женщина сообщила, что является гражданкой Украины.

Еще одного гражданина Украины, который следовал на выезд в соседнее государство по паспорту гражданина Венгрии, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в пункте пропуска «Лужанка».

После составления протоколов дела в отношении данных правонарушений направлено в суд.

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