В Закарпатье на границе отлавливают лиц с двойным гражданством

|акарпатские пограничники обнаружили двух украинцев с паспортами другой страны
За минувшие сутки на Закарпатье сотрудники Госпогранслужбы остановили двух граждан Украины. Пересечь границу они хотели по паспортами другой страны.
Так, пограничники Чопского отряда в пункте пропуска «Тиса» установили, что при въезде в Украину наша соотечественница пыталась воспользоваться паспортом гражданки Венгрии. Во время беседы женщина сообщила, что является гражданкой Украины.
Еще одного гражданина Украины, который следовал на выезд в соседнее государство по паспорту гражданина Венгрии, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в пункте пропуска «Лужанка».
После составления протоколов дела в отношении данных правонарушений направлено в суд.
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