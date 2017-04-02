Польша официально обвинила Россию в Смоленской катастрофе

|Польша выдвинула обвинения России в причастности к авиакатастрофе под Смоленском
Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также третьих лиц, которые находились в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском.
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Марек Пасионек.
Собранные и добытые в ходе следствия доказательства позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, которая находилась в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", - сказал заместитель генерального прокурора польши Марек Пасионек.
По его словам, новые обвинения стали возможны благодаря анализу 2 тысяч томов материалов следствия.В прокуратуре также сообщили о замене двух тел, позволила выявить эксгумация. Еще в пяти гробах были обнаружены фрагменты тел других людей.
Пасионек также сообщил, что обвинения должны быть представлены диспетчерам лично.
В свою очередь Кремль не соглашается с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском.
Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позиция хорошо известна: наши следственные органы занимаются этим делом. Безусловно, обстоятельства этой трагедии, катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", – сказал Песков.
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