Польша официально обвинила Россию в Смоленской катастрофе

03.04.2017 (14:32)

Польша выдвинула обвинения России в причастности к авиакатастрофе под Смоленском

Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также третьих лиц, которые находились в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Марек Пасионек.

Собранные и добытые в ходе следствия доказательства позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, которая находилась в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", - сказал заместитель генерального прокурора польши Марек Пасионек.

По его словам, новые обвинения стали возможны благодаря анализу 2 тысяч томов материалов следствия.В прокуратуре также сообщили о замене двух тел, позволила выявить эксгумация. Еще в пяти гробах были обнаружены фрагменты тел других людей.

Пасионек также сообщил, что обвинения должны быть представлены диспетчерам лично.

В свою очередь Кремль не соглашается с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров в авиакатастрофе под Смоленском.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция хорошо известна: наши следственные органы занимаются этим делом. Безусловно, обстоятельства этой трагедии, катастрофы уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться", – сказал Песков.

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