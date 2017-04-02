В Ужгороде уже начали расцветать сакуры (ФОТО)

03.04.2017 (15:22)

В Ужгороде распустились первые цветки сакуры

На улице Довженко начался столь ожидаемый процесс цветения символа ужгородской весны – распустились первые цветки сакуры.

Это тем более радует, что речь именно о старых деревьях, с которых и началась слава Ужгорода как украинского города сакур. Веточки дерева пригрелись возле стены дома чешского периода (когда, собственно, город и получил этот квартал в центре вместе с японской вишней) и уже показывают свое розовое великолепие.

Обычно первыми цветут сакуры на улице Мытной. Те деревья несколько моложе, другого вида, чем те, что в центре, посаженные чешскими биологами, а улица лучше освещена. Но в этом году стремительное тепло заставило одни из главных сакур города раньше начать свой праздник. Поэтому в ближайшие дни стоит ждать цветочного «взрыва». Пик цветения прогнозируется на середину апреля. Конечно, погода еще может внести свои коррективы. Что же до прекрасных ужгородских магнолий, некоторые из них уже расцветают, а некоторые находятся на «низком старте».

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В Ужгороде уже зацвела магнолия (ФОТО)



