Закарпатка выманила у людей 1500 долларов якобы на венгерские паспорта

03.04.2017 (15:45)

Мошенница выманила у мукачевцев полторы тысячи долларов

Полиция Мукачево начала уголовные производства по фактам получения денег за изготовление несуществующих документов.

Пятеро человек, среди которых жители Мукачева и района, пострадавших от мошеннических действий 34-летней жительницы города Чоп Ужгородского района. Женщина обещала за определенную сумму изготовить венгерские паспорта, оценивала свои услуги тысячи долларов США. Получив задатки по 300 долларов от всех своих клиентов, женщина исчезла из поля зрения потерпевших, за что они обратились в полицию Мукачева.

Полиция установила личность подозреваемой и разыскала мошенницу. Сведения по всем фактам следственным Мукачевского отдела полиции внесены в Единый реестр досудебных расследований и начаты уголовные производства, предусмотренные ч. 1 статьи 190 ККУкраіни.

Полиция Мукачево обращается к гражданам, если кто-то стал потерпевшим в результате мошеннических действий 34-летней женщины, обращаться к Мукачевского отдела полиции по адресу: г. Мукачево вул. Я. Мудрого, 8 или по номерам телефона 03131-2-23-32 или 102.

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