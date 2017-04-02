Янукович отказался от ассоциации с Евросоюзом из-за угроз Путина, - Москаль (ВИДЕО)

03.04.2017 (19:59)

Геннадий Москаль, глава Закарпатской ОГА у "Гордона"

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Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался от ассоциации с Европейским союзом (ЕС) из-за угрозы президента России Владимира Путина. Об этом в эфире 112 Украина заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.По словам Г.Москаля, Путин угрожал Януковичу, что заберет украинские территории. Ссылаясь на источник, участвовавший в переговорах Януковича с ближайшим окружением после его визита в РФ, глава Закарпатской ОГА уточнил, что российский президент предупредил Януковича, что может забрать Крым, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Запорожскую области Украины.Полное видеоинтервью Г.Москаля телеканала «112 Украина» смотрите ниже: