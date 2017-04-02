БЕДНЫЕ ЛЮДИ ЧЕХИИ

03.04.2017 (20:48)

В Чехии ниже черты бедности в 2016 г. жило около 10% населения страны

Хотя по сравнению с другими странами Евросоюза на графиках и таблицах Чехия выглядит райским местом, где богатых и бедных не разделяет глубокая пропасть, действительность оказывается несколько иной. Каждый десятый чех — то есть миллион человек – живет ниже черты бедности. Множество их сограждан от роковой черты отделяет лишь пара сотен крон в месяц, лишившись которых, они попадут в тот же «клуб малоимущих».





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«Я живу в собственной квартире, однако расходы на нее составляют 6000 крон в месяц, так что на все остальное мне остается 5000 крон», – рассказывает пенсионерка Милада Янечкова, которая в свои почти 70 лет вынуждена подрабатывать на полставки. Ее пенсия составляет 11 000 крон (407 евро). «Если бы я не работала, то мне пришлось бы считать буквально каждую копейку. Думаю, что женщинам, которые овдовели или живут в разводе, приходится нелегко. Выжить удается, только сложив две пенсии», – убеждена Милада Янечкова.

По данным Чешского статистического управления, ниже черты бедности в 2016 г. жило около 10% населения страны. Среди них были как пенсионеры, люди из социально необеспеченных слоев населения и матери-одиночки. Это — один из самых низких показателей в Евросоюзе. Однако еще более миллиона граждан Чешской Республики от этой черты отделяет всего один шаг.

«Множество людей формально не попадает в группу бедных лишь благодаря тому, что они получают на пару сотен больше, так что малейшая нужда семьи в дополнительных средствах уже вырастает в проблему. Эта кажущаяся стабильность — на деле очень хрупкая, и под ее поверхностью бурлят такие социальные явления как бездомные или люди, которые могут потерять свое жилье», – указала на заседании экспертного совета в Сенате экономист Илона Швигликова. Она поддержала других участников дискуссии в том, что основной проблемой здесь является структура чешской экономики, излишне ориентированной на производство без большой добавочной стоимости. Именно поэтому значительная часть население живет и работает, оставаясь в группе бедных.

Недостаток средств означает, что семье, например, неоткуда взять дополнительные 10000 крон на непредвиденные расходы, и она не может себе позволить недельный отпуск. Такие семьи ежемесячно испытывают сложности с покрытием коммунальных платежей.

Кроме того, в Чехии начала проявляться тенденция, типичная для западных стран, — так называемая «наследственная бедность», предопределяемая происхождением человека.

«Уровень образования, который вы сможете получить, в Чехии значительно зависит от того, какое образование было у вашего отца, у ваших родителей. Значительное неравенство по степени бедности у нас также наблюдается между регионами. Это означает, что если вы родились в бедном крае, в бедной семье, то с большой долей вероятности вас затянет бедность этого региона», – считает аналитик агентства Median Даниэл Прокоп.

Эксперты разделяют бедных людей на три категории – непосредственную бедность, депривацию, то есть сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности и бедность работающих людей. По сравнению с 2015-м, в прошлом году число людей, которым угрожает непосредственно бедность, упала на 0,7%, составив 13,% населения страны, что является одним из самых низких показателей в Европе, указывает Михаэла Браздилова из отдела социальных накоплений Чешского статистического управления.

Непосредственно бедным считается человек, чьи доходы не достигают 60% среднего показателя по стране. В 2015 г. бедным в Чехии считался человек, зарабатывающий в месяц менее 10220 крон (378 евро). Для пары этот показатель равнялся 15330 кронам (568 евро), для родителя-одиночки с ребенком младше 13 лет – 13286 кронам (492 евро), для двух родителей с двумя детьми – 21 461 кроне (795 евро). Поскольку в 2016 г. в Чехии наблюдался рост заработной платы, то и черта бедности передвинется выше.

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