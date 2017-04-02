Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 4 апреля

04.04.2017 (07:04)

В Ужгороде переменная облачность, слабый кратковременный дождь, гроза

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 7-12 м / с, при грозах местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 °, местами на равнине до 12 ° тепла, днем 18-23 °, местами в горах 8-13 ° тепла.

День будет облачным, несмотря на ясную ночь. Утром небо в Ужгороде покрылось облаками, которые продержатся до конца дня. Ночью без осадков, днем слабый кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 9-11 ° тепла, днем 21-23 ° тепла.

Восход 06:59 Закат 20:07

Температура за последние 130 лет 4 апреля:

МАКС: 22.9° (1986)

МИН: -3.7° (1963)

Народный прогноз погоды: 4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского.

В народе святого называли Василием Теплым. В подтверждение теплой весенней погоды, в народе сложилось много поговорок, например: «В полдень сосульки роняют в снег слезы горючие». На Василия обычно солнце всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Синие облака указывали на тепло и дождь: "Первый апрельский дождь воза золотого стоит", говорили наши предки.