04.04.2017 (07:19)

В Румынии повышают пенсии и зарплаты

Министерство труда Румынии начало переговоры с профсоюзами по поводу закона об унитарной системе оплаты труда.

Предлагается удвоить существующие до 4000 лей (880 евро) зарплаты, зарплаты свыше 4000 лей - увеличить на 45%, и незначительно увеличить зарплаты свыше 7000 лей (1540 евро).

Минтруда также сообщает, что с 1 июля 2017г. и пенсии вырастут в среднем на 1000 лей (на 220 евро). По состоянию на 01.01.2017г. средняя пенсия была равна 930 лей (210 евро).

Предполагается, что закон о повышение зарплат должен вступить в силу начиная с 1 июля 2017г.