Из-за пожара семь населенных пунктов в Закарпатье остались без газа (ФОТО)

04.04.2017 (08:13)

Из-за сжигания сухотравья 7 сел в Закарпатье сидят без газа

Вчера, 3 апреля, в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение о прекращении газоснабжения в семи населенных пунктах Береговского района (с. Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, газоснабжение отсутствует у 1700 абонентов. Повреждение газопровода среднего давления (диаметр 200 мм) вблизи с. Шом произошло в результате самовольного сжигания населением сухой растительности на открытой территории.

Восстановление газоснабжения населения запланировано на сегодня, 4 апреля. Спасатели обращаются ко всем жителям области прекратить выжигать сухотравья, кустарники и соблюдать элементарные требования, находясь на природе, дачном участке, частном жилом секторе.

«Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Потушить возгорание сухой травы на начальной стадии легко - достаточно вылить на нее ведро воды или прикидывать землей», – отмечают спасатели.

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