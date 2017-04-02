В Закарпатье на таможне у украинца изъяли авто и сигареты (ФОТО)

04.04.2017 (08:34)

Закарпатсеие таможенники нашли сигареты в баке авто

Сегодня на таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни ДФС пресекли попытку незаконного вывоза из Украины табачных изделий. Перемести сигареты через таможенную границу пытался наш соотечественник.

Украинец на таможенный пост заехал на грузовом автомобиле «MAZDA PREMACY» с словацкой регистрацией и направлялся в Венгрию в частных делах.

На основании результатов анализа и оценки рисков, транспортное средство работники таможни направили для проведения таможенного досмотра. Затем в специально изготовленном хранилище (тайнике), а именно в топливном баке автомобиля, работники таможни обнаружили скрытые от таможенного контроля сигареты. В частности, соотечественник хотел переместить через таможенную границу 366 пачек сигарет «ROTHMANS», «LM», «PARKER SIMPSON» и «Прилуки» отечественного производства с акцизными марками Украины общей стоимостью почти 7300 грн.

Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием способов, затрудняющих обнаружение таких товаров.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты и транспортное средство изъяты.

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