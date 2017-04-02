В Ужгороде планируется митинг из-за высокой абонплаты за газ

04.04.2017 (08:56)

В Закарпатье самая высокая в Украине абонплата за газ

В Ужгородском городском совете и Закарпатском областном совете зарегистрировано обращение с предложением созвать внеочередные сессии городского и областного советов с целью выразить недоверие Президенту, Кабмину и ВРУ за политику в сфере оплаты за энергоносители.

Обращение зарегистрировал 3 апреля общественный активист Иван Данацко, в нем говорится о введении абонплаты за подключение к газораспределительной сети.

Кроме того, Иван Данацко проинформировал городского главу Ужгорода, что 6 апреля, в 10:00 на Почтовой площади будет проводиться митинг «с целью поддержать представителей народа выразить недоверие руководству страны за их неуклюжую политику по развитию экономики, которая создает геноцид народа для обогащения олигархов».

В то же время еще одно обращение, которое И.Данацко зарегистрировал в городском совете касающееся досрочного прекращения полномочий председателя Ужгородского городского совета Богдана Андриива. По словам И.Данацка, он не смог зарегистрировать петицию на сайте Ужгородского городского совета, поэтому изложил свои требования письменно.

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