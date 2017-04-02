Курс гривны в Украине зависит от решения МВФ

04.04.2017 (09:09)

Курс на межбанке и официальный курс НБУ могут снизиться

В Украине официальный курс доллара за прошедшую неделю снизился с 27,12 до 27,02 гривен. В то же время средневзвешенный курс, по данным регулятора, просел на 12 копеек. К концу этой недели, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, курс на межбанке и официальный курс НБУ могут достичь 26,9 гривни.

"Динамика гривни на ближайшее время будет определена решением МВФ. Наиболее вероятный сценарий – положительное решение о выделении транша. В этом случае на текущей неделе мы ожидаем продолжение плавного снижения доллара. Курс на межбанке и официальный курс НБУ могут снизиться до 26,9 гривни. Наличный доллар в банках может достичь 26,7-27,0 гривни", – рассказывает аналитик.

Отметим, Совет МВФ вскоре пересмотрит программу Украины в рамках механизма расширенного финансирования, и решит, выделять ли стране транш в размере одного миллиарда долларов.

"Этот вопрос были рассмотреть еще 20 марта, но решение перенесли в связи с блокадой Донбасса. Власти Украины должны были предоставить МФВ пересмотр основных макроэкономических параметров в связи с блокадой, что и было оперативно сделано Министерством экономики и НБУ", – напоминает Вадим Иосуб.

По словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергея Николайчука, "эффект Донбасса" оказался для украинской экономики не столь ужасным, как это можно было бы предположить. Чиновник объяснил это тем, что проблемы на востоке частично были нивелированы лучшими внешними условиями для экономики Украины.

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