В Закарпатье полиция задержала преступную группировку (ФОТО)

04.04.2017 (09:38)

Трое закарпатцев серийно воровали, грабили и совершили разбой

Вчера, 3 апреля, работники Тячевского отдела совместно с оперативниками областного управления Закарпатской полиции задержали группу преступников, в которую входили трое жителей Тячевского района – 18-ти и 23-летние жители пгт.Буштино, и 20-летний житель с.Русское Поле.

Трое товарищей совершили серию преступлений на территории района. На их счету уже три кражи из домов граждан (присвоили дорогую технику, ювелирные изделия, денежные средства), два угона транспортных средств (в обоих случаях это были мотоциклы) и последним их преступлением стал разбой, который они совершили несколько дней назад в пгт.Буштино. Там, двое из них в капюшонах и с варежками на руках ворвались в дом потерпевшего, связали его и вынесли из квартиры 80 тысяч гривен и 17 тысяч долларов.

Для проведения спецоперации по задержанию группы преступников привлекались спецназовцы. Сейчас по всем фактам следователи, за процессуальным руководством Тячевской районной прокуратуры, проводят досудебные расследования, а оперативники проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории города и района. Всем преступникам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений и взят под стражу. Готовятся необходимые материалы для направления производства в суд, который и будет принимать окончательное решение по делу.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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