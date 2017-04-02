Вниманию закарпатцев! На границах Шенгена новые правила проверки документов

|Изменяется порядок проверки документов на всех внешних шенгенских границах
Согласно решению Евросоюза, с 7 апреля изменяется порядок проверки документов на всех внешних шенгенских границах.
У всех без исключения граждан, которые выезжают или въезжают на территорию Шенгена на границе будут проверять документы на предмет поддельных, устаревших, утраченных, украденных, таких, что утратили силу, и тому подобное. Бумаги будут сверять с международной электронной базой данных.
До этого времени такую проверку осуществляли лишь выборочно. Сейчас же детально осматривать документы не только граждан третьих стран, но и членов Шенгена, в т.ч. Норвегии, Ирландии, Лихтенштейна и Швейцарии. Проверять бумаги и членов их семей.
Подобные акции будут иметь место на границах Венгрии с Хорватией, Украиной и Сербией. По такой методике будут осуществлять контроль и за теми, кто въезжает на территорию Венгрии из Румынии. Лица, которые будут выезжать в Румынию, будут, как и раньше, лишь выборочной проверке.
В связи с введением электронной проверки время пересечения границы увеличивается. Поэтому компетентные органы Венгрии просят граждан, которые выезжают за пределы Шенгена, прибывать на КПП раньше намеченного времени. Желательно, все необходимые документы – заграничный паспорт, удостоверение водителя, техпаспорт транспортного средства, приготовить заранее. В достоверности своих бумаг стоит убедиться заблаговременно.
Напомним, осенью Кабмин изменил правила пересечения границы, теперь во время путешествия через украинскую границу на автомобиле не придется выходить из транспорта для оформления документов.
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