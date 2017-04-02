В Закарпатье на границе конфисковали два автомобиля (ФОТО)

04.04.2017 (11:10)

На границе со Словакией изъяли два авто с сигаретами

В течение последних суток, в пунктах пропуска «Ужгород» и «Малый Березный» Чопского пограничного отряда пресечено две попытки незаконного перемещения табачных изделий, общим количеством 170 пачек.

Так, вчера вечером, во время углубленного осмотра легкового автомобиля «Пежо» в пункте пропуска «Малый Березный» пограничным нарядом, совместно с таможенниками, в правом заднем колесе обнаружено 80 пачек сигарет «Прима».

Через несколько часов, еще 90 пачек сигарет «Винстон» и «Джин Линг» обнаружено правоохранителями в специально приспособленной полости задних ходовых колес и запасного колеса легковушки «Фольксваген» в пункте пропуска «Ужгород».

В обоих случаях, сигареты и транспортные средства, в которых они перевозились, изъятые таможней. Общая сумма конфиската составила почти 75,5 тысяч гривен.

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В Закарпатье на таможне у украинца изъяли авто и сигареты (ФОТО)



