Украина и ЕС начали совместную операцию по контролю границы

04.04.2017 (14:03)

Украина начала совместную с Евросоюзом операцию по контролю границы

Украина начала совместную с Евросоюзом операцию по контролю границы, которая охватит 15 приграничных областей и Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"В совместной операции, инициированной Государственной пограничной службой Украины, примут участие территориальные подразделения взаимодействующих структур, радиотехнические части Воздушных сил ВСУ, ресурсы пограничных ведомств сопредельных государств и международных организаций, среди которых Европейское агентство Frontex, Миссия ЕС Eubam, Interpol, Europol, атташе по правоохранительным вопросам и офицеры связи дипучреждений иностранных государств в Украине.

-

Вниманию закарпатцев! На границах Шенгена новые правила проверки документов



