Горсовет Мукачево собирается забрать у "Закарпатгаза" управление газовой сетью

04.04.2017 (14:15)

Мукачево хочет вернуть себе управление газовой сетью города

Решением сессии в 2009 году имущество подводящей газовой сети было передано в управление Мукачевского филиала ОАО "Закарпатгаз".

Об этом говорится в проекте решения "О возвращении газовых сетей территориальной общине города Мукачево", который сегодня рассмотрят на внеочередной сессии Мукачевского городского совета.

Городская власть мотивирует это ухудшением социально-экономического положения и с целью социальной защиты интересов территориальной общины города Мукачево, а также для недопущения необоснованного и необоснованного безвозмездного использования имущества города.

Согласно проекту решения, планируется вернуть территориальной общине города Мукачево и передать на забалансовый учет управлению городского хозяйства Мукачевского городского совета имущество подводящей газовой сети, а именно: уличные газопроводы протяженностью 64,148 км; сооружения ГРП – 1 шт.; ШРП – 49 шт., КСС – 20 шт. (приложение 1), безвозмездно передано на баланс Мукачевской филиала ОАО «Закарпатгаз» по решению 44-й сессии 5 созыва Мукачевского городского совета от 30 апреля 2009 года № 932.

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