Лебеди продолжают прилетать в Ужгород (ФОТО)

04.04.2017 (14:41)

Зимой в Ужгород прилетало рекордное количество лебедей

Вчера можно было увидеть одного пернатого напротив школы Масарика, в субботу двое белоперых красавцев плавали неподалеку от стадиона «Авангард». Кроме того, лебединая пара уже месяц живет на озере Кирпичка.

Напомним, что зимой в Ужгород прилетело рекордное количество лебедей – 25 королевских птиц. Однако перед паводком они исчезли.

Сейчас же, возможно, пернатые первопроходцы прилетели в разведку, чтобы снова позвать в Закарпатье своих крылатых братьев и сестер.

Тем временем ужгородцы уже подкармливают белоперого красавца. Традиционно дают ему хлеб, хотя мучные изделия могут вызвать у него расстройство пищеварения.

Питаются же лебеди в природе растительной пищей. Основную часть их рациона составляет рыба, рачки и водоросли. Также любят они червей, ракушек, лягушек и других мелких существ.

И как бы там не было, а земляки кормят птиц искренне и очень им радуются. Поэтому хочется верить, что вскоре лебединая стая вернется в наш город.

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Как собака пыталась подружиться с ужгородскими лебедями (ФОТО)



