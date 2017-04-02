Лебеди продолжают прилетать в Ужгород (ФОТО)

|Зимой в Ужгород прилетало рекордное количество лебедей
Вчера можно было увидеть одного пернатого напротив школы Масарика, в субботу двое белоперых красавцев плавали неподалеку от стадиона «Авангард». Кроме того, лебединая пара уже месяц живет на озере Кирпичка.
Напомним, что зимой в Ужгород прилетело рекордное количество лебедей – 25 королевских птиц. Однако перед паводком они исчезли.
Сейчас же, возможно, пернатые первопроходцы прилетели в разведку, чтобы снова позвать в Закарпатье своих крылатых братьев и сестер.
Тем временем ужгородцы уже подкармливают белоперого красавца. Традиционно дают ему хлеб, хотя мучные изделия могут вызвать у него расстройство пищеварения.
Питаются же лебеди в природе растительной пищей. Основную часть их рациона составляет рыба, рачки и водоросли. Также любят они червей, ракушек, лягушек и других мелких существ.
И как бы там не было, а земляки кормят птиц искренне и очень им радуются. Поэтому хочется верить, что вскоре лебединая стая вернется в наш город.
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Как собака пыталась подружиться с ужгородскими лебедями (ФОТО)
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