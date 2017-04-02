Жена Генпрокурора Украины: Все кто жалуется на абонплату за газ - агенты Москвы

04.04.2017 (15:10)

С "легкой руки" Луценко 40 млн украинцев стали агентами Путина

Критика оппозиции и украинцев насчет введения абонплаты за газ для большинства украинцев является работой на Москву.

Об этом во время заседания согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявила заместитель председателя фракции «БПП», жена кума Порошенко (ред. муж Ирины Луценко, — Генеральный Прокурор Украины Юрий Луценко является кумом Порошенко), — Ирина Луценко.

По ее словам, благодаря абонплате большинство украинцев будут меньше платить за газ (ред. Даже Гройсман призвал отменить абонплату, ибо это убьет миллионы украинцев).

Она отметила, что получила отчеты от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и «как народный депутат Украины, которая никогда не впадает в истерику», готова всем рассказывать о цене на газ.

Она убеждает, что «для абсолютного большинства потребителей цены на газ упадут, уменьшатся». Также Луценко утверждает, что подорожание коснется лишь 4% населения, у кого есть газовая плита.

«Однако для компенсации этого повышения НКРЭКУ готовит снижение на эту же сумму для них стоимости коммунальных услуг в целом», — заявила она.

Луценко подчеркнула, что НКРЭКУ при принятии решения о введении абонплаты за газ выполняла закон Украины о рынке природного газа, принятый Верховной Радой.

Луценко отметила, что «истерика украинцев» связана с тем, что якобы Россия без этого решения должна была бы получить сверхприбыли.

«Говорите правду: вас беспокоят не 50 гривен для 4% украинцев, а 12 млрд долл., которые может потерять российский «Газпром». И не смейте спекулировать когда работаете на Москву. Это позиция «Блока Петра Порошенко», — заявила она.

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