Венгерскому блогеру запретили въезд в Украину на 5 лет

04.04.2017 (16:29)

Блогер из Венгрии пропагандировал отсоединение Закарпатья

Блогер из Венгрии в Интернете пропагандировал отсоединение Закарпатья и ратовал за восстановление "Великой Венгрии", сообщает пресс-группа УСБУ в Закарпатской области.

Сотрудники спецслужбы установили, что в конце прошлого года этот иностранный гражданин, путешествуя по Закарпатской области, выложил в сети видео антиукраинского содержания. Выложенные блогером материалы были провокационными и могли навредить национальной безопасности, за что СБУ запретила этому венгру въезд в Украину на 5 лет.

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