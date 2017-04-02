В Ужгороде отметят Международный день цыган (ВИДЕО)

04.04.2017 (17:12)

Цыгане в Ужгороде устроят массовые гуляния с танцами и песнями

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8 апреля в Ужгороде запланированы массовые гуляния. Праздник начнется в 14 часов торжественным пешим ходом по центру города от Филармонии, далее проведут традиционные обряды.Как рассказала Светлана Адам, организатор праздничных мероприятий, это будет расположено возле драмтеатра, где будут расположены кибитка, шатры, будут разгораться костра. Будт цыганские девушки, ребята, старики. Будет вариться бограч, которым будут угощать в рамках акции людей. Мы будем проводить пешее шествие из филармонии через Корятовича. Будем петь и танцевать, объявлять, что это сегодня наш день. Каждый год мы зажигаем свечи и спускаем венки из живых цветов на воду в честь тех людей, которых уже нет с нами. Мы скорбим и за ними, потому что знаем, что были такие уважаемые люди. Для нас это праздник.В 15 часов концертная программа начнется в муздрамтеатре в Ужгороде с участием различных коллективов города и области. Как известно, согласно данным Всеукраинской переписи населения, в нашей области проживают более 14 тысяч ромов. Но медработники, которые наведываются к поселениям, называют значительно более высокие цифры – 48,5 тысяч человек. Ромский община объединенная в 18 организациях, одной ассоциации и одном конгрессе. Проблемами цыганского населения занимается общественный совет.Сейчас наибольшее количество ромов на Закарпатье проживает в Мукачево и Берегово. Также есть поселение в Ужгороде, Чопе, Перечине и других городах и селах разных районов. Кое-где ромы даже не знают, что в честь них ввели праздник, который отмечают с 1993 года. Поэтому цель организаторов — привлечь как можно большее количество людей.