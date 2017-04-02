На Закарпатье предприниматели второй день блокируют дорогу к Богданской долине

04.04.2017 (17:37)

В Закарпатье предприниматели перекрыли дорогу лесовозами на Богданскую долину

Уже второй день предприниматели и предприятия Раховщины в Закарпатской области, которые занимаются лесоразробкой и лесопереробкой блокируют дорогу на Богданскую долину.

Об этом в сети Фейсбук сообщает депутат Раховского райсовета Николай Кокиш-Мельник.

"Сегодня, 04.04.2017 г. приехал сам начальник управления лесного и охотничьего хозяйства в Закарпатской области Валерий Мурга со своим первым заместителем, но увидев протестующих позорно, как крысы бежали от предпринимателей, то есть, “их величество” не захотели встретиться с протестующими и обнаружили пренебрежение! Поэтому возникает вопрос к председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю: Генадий Генадиевич разве может такой человек, как Валерий Мурга, представление которого Вы согласовали на должность начальника управления занимать такую должность если он, как “крыса” убегает от протестующих, и такими действиями подрывает авторитет власти", – отметил Николай Кокиш-Мельник.

Вчера 03.04.2017 местные предприниматели и предприятия, которые занимаются лесопереробкой перекрыли лесовозами дорогу на Богданскую долину с требованием, не отпускать лесодревесину другим предпринимателям не из Раховского района пока не будут местные лесоперерабатывающие предприятия и предприниматели обеспечены древесиной, а избыток древесины могут забирать предприниматели из других районов!

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На Закарпатье люди живым коридором перекрыли дорогу лесовозам (ВИДЕО)



