Мэр Ужгорода провел встречу с новым военным комиссаром (ФОТО)

04.04.2017 (18:54)

Богдан Андриив встретился сегодня с Сергеем Зубачем

Городской председатель Богдан Андриив встретился сегодня с новым руководителем Ужгородского объединенного военного комиссариата Сергеем Зубачем, которого недавно назначили на должность.

Во встрече приняли участие также заместитель городского головы Александр Билак, в.и. заместителя городского головы Игорь Фартушок, советник городского головы Ростислав Приходько, заместитель военного комиссара Виктор Гресь.

Обсудили вопрос, который сейчас очень актуален - продолжается весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины, в соответствии с ним, этой весной на срочную службу должны уйти 60 ужгородских юношей, из них 47 уже в апреле.

Проводится соответствующая работа сотрудниками военкомата, к которой привлекаются и руководители Жрер и ОСМД, чтобы в полном объеме выполнить эти показатели - пока есть проблемы, потому что молодые люди уклоняются от выполнения своего долга. При этом Сергей Зубач подчеркнул, что это не мобилизация, срочников не будут отправлять в зону АТО.

На встрече, кроме организации работы с призыва, также поднимался вопрос военно-патриотического воспитания – особенно в учебных заведениях. Городской председатель Богдан Андриив отметил, что было бы очень хорошо, если бы ужгородские школьники имели возможность встречаться с военнослужащими, которые вернулись из зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны, ведь это люди, которые являются примером для молодежи и подрастающего поколения.

Кроме того, городской голова заверил нового ужгородского военкома в дальнейшей поддержке военного комиссариата - городской совет и на этот год предусмотрели финансирование программы по поддержке материально-технического обеспечения военных формирований, которые дислоцируются в Ужгороде.

-

За шесть волн мобилизации в армию призвали 3 тыс закарпатцев



