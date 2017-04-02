Не мешайте МВФ и вы умрете быстро

04.04.2017 (20:29)

Меморандум с МВФ : Украинцам еще сильнее затягивают петлю на шее

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине нужно выполнить ряд важных условий. Об этом говорится в опубликованном тексте меморандума с МВФ.

Стоит отметить, что английский текст документа практически не отличается от украинского, который был опубликован 13 марта "Батькивщиной". Единственное отличие – в некоторых местах откорректированы сроки исполнения ряда мер.

Также в англоязычные материалы вошло дополнительное письмо от 29 марта, подписанное президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины. В письме украинские чиновники описывают влияние на ситуацию в связи с блокадой неконтролируемых территорий и решением Фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении четвертого транша.

Пенсионная реформа

Пенсионную реформу Верховная Рада Украины должна принять до конца апреля 2017 года. А вступить в силу, согласно опубликованному документу, она должна с 1 января 2018 года.

Реформа должна включать в себя новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста по сравнению с уже существующим. Каждому гражданину должны предлагаться на выбор срок и условия выхода на пенсию, которые в свою очередь зависят от общего трудового стажа.

Кроме того, необходимо ввести дополнительные пенсионные выплаты, чтобы стимулировать более продолжительную занятость граждан и более поздний их выхода на пенсию.

Обнародованные материалы также содержат не требования, но рекомендации постепенно повысить пенсионный возраст до 63-65 лет: для мужчин к 2026 году, а для женщин – к 2031 году.

Согласно меморандуму, реформа должна содействовать экономии не менее 3% ВВП в долгосрочном плане, в том числе за счет увеличения фактических лет службы (трудового стажа) при выходе на пенсию.

Как уже в свое время объяснял читателям "Вестей" экономист Александр Охрименко: "Другими словами, большинству людей предложат минимальную пенсию, на которую невозможно прожить. А если хотите получать больше, то должны будете заработать стаж. Это не реформа, а имитация, поскольку она не решает насущную проблему дефицита Пенсионного фонда. Свои плоды она даст через 20 лет. А все это время нужно будет по-прежнему его финансировать".

Земельная реформа

Согласно меморандуму, Верховная Рада должна утвердить законопроект по запуску рынка земли в мае этого года. Также предусмотрена отмена моратория на продажу земель сельхозназначения с конца 2017 года.

"Долг Януковича"

Документ предполагает реструктуризацию "долга Януковича" в $3 млрд на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на реструктуризацию.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (речь идет о реструктуризации пакета еврооблигаций на общих основаниях, договоренность о которых была достигнута с комитетом держателей украинского долга экс-министром финансов Натальей Яресько еще в 2015 году. – Ред.)", - отмечается в меморандуме.

НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) до конца мая 2017 года должно получить право самостоятельно, без поддержки других ведомств, проводить:

операции под прикрытием,

перехват сообщений,

доступ к компьютерным системам и контроль корреспонденции.

При этом в МВФ напомнили, что предыдущий срок выполнения этого условия – конец ноября 2016 года – не был выполнен и новым сроком определен конец мая 2017 года.

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